Cantante Jessie J se quebró en Instagram al contar que sufrió un aborto espontáneo

Apenas unas horas antes de que se dispusiera a subir al escenario para un concierto especial en Estados Unidos, la cantante y ex pareja de Channing Tatum, reveló la triste noticia.

La cantante Jessie J está pasando un duro momento, esto luego de sufrir un aborto espontáneo tras decidir tener un bebé por su cuenta.

Apenas unas horas antes de que se dispusiera a subir al escenario para un concierto especial en Los Ángeles, el 24 de noviembre, la cantante ocupó sus redes sociales para compartir la noticia.

"Ayer por la mañana me reía con una amiga diciendo 'en serio, ¿cómo voy a terminar mi concierto en Los Ángeles mañana por la noche sin decirle a todo el público que estoy embarazada?'. Ayer por la tarde temía la idea de pasar el concierto sin romperme. Después de realizar mi tercer a eco, me dijeron que ya no había latidos", comenzó diciendo la artista en un post que acompañó junto a una fotografía que se tomó el día que se enteró que iba a ser madre.

Jessie, de 33 años, también le dijo a sus seguidores que a pesar de la trágica noticia, continuaría con la actuación planificada, que sería la segunda en dos años: "Lo que sí sé es que quiero cantar esta noche. No porque esté evitando el dolor o el proceso, sino porque sé que cantar esta noche me ayudará. He hecho 2 shows en 2 años y mi alma necesita eso. Aún más hoy".

"Sé que soy fuerte y estaré bien" manifestó al revelar que había decidido tener un bebé por su cuenta, ya que "la vida es corta". Quedar embarazada había sido un milagro, dado que un médico le había informado de su imposibilidad de tener hijos. Es por eso, que pese al triste momento que está viviendo, no pierde la esperanza y reconoce que nunca olvidará lo vivido, ni la experiencia por la que estaba pasando, pero que volverá a intentarlo.

Canal 13 Lee También > Ex masterchef, Antonia Figueroa, partió a Israel para representar a Chile en el Miss Universo

"Todavía estoy en estado de shock, la tristeza es abrumadora. Pero sé que soy fuerte y sé que estaré bien. También sé que millones de mujeres en todo el mundo han sentido este dolor y mucho peor. Me siento conectada con las que conozco y con las que no", agregó.