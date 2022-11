Karen Bejarano reveló cruda etapa de su infancia: "Fui abusada sexual, psicológica y físicamente"

La exchica Mekano contó que durante cinco años, entre los 9 y 14 años de edad, sufrió abusos que ahora pudo tratar.

Un doloroso testimonio fue el que compartió Karen Bejarano al recordar el abuso sexual psicológico y físico del cual fue víctima durante su infancia y el cual se prolongó durante cinco años.

La exchica Mekano estuvo invitada al programa "Buenas Noches a Todos", donde se refirió en extenso a este crudo episodio de su niñez .

En el espacio, la cantante comenzó contando en 2021 estuvo durante un mes internada en un centro de salud mental por una crisis de pánico que se gatilló después de contarle la verdad a su esposo Juan Pedro Verdier.

"Yo fui abusada sexual, psicológica y físicamente. Cuando yo quería olvidar esa situación y tratar de hacer que en mi vida todo era perfecto, yo empecé a sentir que mi marido no tenía idea de quién era yo, que mi hijo no tenía idea de quién era yo, y que yo no tenía idea de quién era; entonces me vino esta crisis", expresó.

Según Karen, el día que le reveló todo a su pareja "comencé a vomitar información porque todo lo que me había pasado cuando era chica empezó a salir de mí. Durante mucho tiempo me dijeron que yo me tenía que quedar callada".

Tras lo sucedido, tomó la decisión de buscar ayuda para tratar de superar lo que le había ocurrido cuando niña. "En el fondo era una olla a presión porque mi marido no sabía, se enteró de esa forma y me llevaron a urgencias porque yo estaba con un ataque de histeria y cuando llego me dicen que tengo que quedarme internada", sostuvo.

El quiebre con su madre

De acuerdo a lo señalado por Bejarano, el abuso ocurrió desde los 9 hasta los 14 años, y recién a sus 36 contó la verdad. Esto último significó el quiebre en su relación con su madre.

"Eso fue lo más duro porque hay gente que uno no espera (...) Que mi familia lo hiciera no cerraba y me hizo caer en una depresión porque era mi principal miedo (...) Sentía que iba a perder a lo más importante, que era mi mamá. Tenía esa sensación de que podía pasar y pasó", dijo.