Miley Cyrus rompe en llanto al dedicarle canción a Taylor Hawkins en Lollapalooza Brasil

La inesperada muerte de Taylor Hawkins , baterista de Foo Fighters , golpeó duramente al mundo de la música.

Tras las primeras reacciones de varias leyendas del rock , entre ellos Ozzy Osbourne, se sumó este sábado la cantante Miley Cyrus.

La estadounidense no pudo contener las lágrimas cuando le dedicó al fallecido músico de 50 años su tema “Angels Like You” , todo esto en medio de su presentación en Lollapalooza Brasil.

Miley reveló ante los miles de fans que luego de la emergencia que vivió cuando un rayo impactó en el avión en el que se trasladaba a Paraguay , la primera persona a la que llamó fue a Hawkins, quien logró calmarla.

“Tuvimos que hacer una parada de emergencia y la primera persona a la que llamé fue a Taylor Hawkins. No pude ver a mi amigo, haría lo que fuera por estar con él, no imagino como se sienten los Foo Fighters, quiero dedicarle ‘Angels Like You’”, dijo antes de empezar a cantar.

También, a través de Twitter, ella reconoció que no se encontraba con mucho ánimo para el show en Brasil, pero que debía hacerlo por su amigo.

Tonights show is in honor of my friend Taylor Hawkins. The most bad ass dude I know who would want me to shine and sing LOUD for the love of rock n roll! I’ve got this with a little help from my friend TH above & all of you. Let’s do it . 🦅 🖤 🤘🏻