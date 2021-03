Massú se refirió a una futura paternidad y reveló que lleva “varios años” sin pareja

Durante la entrevista, Nicolás se refirió a sus inicios en el tenis, su posterior retiro, su rol como entrenador y la importancia de su madre en su carrera deportiva.

Este martes Martín Cárcamo abrió las puertas de la casa de sus padres en la ciudad de Viña del Mar para recibir al ex tenista nacional Nicolás Massú, a quien conoce desde que eran niños.

"Te invité a la casa de mis papás porque quería que conversáramos acá tranquilos y porque tengo muchas cosas que mostrarte", le dijo Martín a Massú en el comienzo del programa.

Lo relacionado a su vida sentimental y personal fue lo que más llamó la atención durante en toda la conversación.

Durante la entrevista, Nicolás se refirió a sus inicios en el tenis, su posterior retiro, su rol como entrenador, la importancia de su madre en su carrera deportiva y la hazaña de los Juegos Olímpicos.

Mientras jugaban un duelo de ping-pong, Massú contó que lleva un par de años soltero y que en general sus relaciones amorosas han durado entre tres y cuatro años.

Si bien le ha costado tener un lugar fijo porque viaja constantemente debido a su trabajo, ha logrado convivir con una pareja “dos o tres veces”, dijo.

Consultado sobre si en algún momento pensó en casarse, el ex tenista indicó que "yo vivía el momento y estaba bien en ese tiempo entonces al final no pensaba mucho más allá".

Finalmente, y en relación a la paternidad, el deportista señaló que no es un tema para él imaginarse con o sin hijos. "No me lo pregunto mucho, tampoco es que me ponga un límite de edad".

"Puede ser mañana o en cinco años más, vivo el momento, no estoy preguntándome cada mañana si necesito tener una pareja, o si quiero seguir soltero, o si quiero tener hijos mañana, no me lo pregunto", cerró.