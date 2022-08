La nueva vida de Íñigo Urrutia en el sur: dejó de actuar y ahora jardinea en casas de veraneo

El actor de 46 años se fue a vivir a Villarrica en 2020, en plena pandemia, y pretende quedarse ahí.

En plena pandemia, específicamente a fines de abril de 2020, el actor nacional Íñigo Urrutia decidió irse a vivir al sur de Chile.

¿La razón? Según contó en ese momento, estaba cansado de la capital y de la falta de trabajo . "Se suspendió todo y el ambiente donde yo vivo, cerca de Plaza Italia, estaba súper candente", afirmó.

El actor, de 46 años, está radicado en Catrico, Villarrica, en la región de Los Lagos. Ahí, comenzó una nueva vida alejado de la televisión y descrubió una nueva pasión: la naturaleza.

Si bien no estaba en sus planes, su amor por las plantas comenzó luego de conocer a los expertos Álvaro Sánchez y Marcelo Kowayesky, jardineros que llegaron a su casa en el sur para ayudarlo a arreglar su patio.

"Quería aprender lo que hacían y así empecé a trabajar con ellos de manera formal. Después me alejé porque estuve trabajando en el huerto de avellanos de mi familia como jornalero y retomé hace un mes y medio", declaró Urrutia a Las Últimas Noticias.

Partió haciendo un invernadero y un huerto en su propiedad y ahora junto a sus amigos jardineros trabaja podando plantas y árboles en terrenos de por lo menos media hectárea desde 8:30 a 17:00 horas.

Si bien admitió que el gusto por las plantas lo adquirió de su mamá, siempre le llamaron la atención pero no había tenido la oportunidad de enfocarse en ellas hasta que llegó al sur, donde está rodeado de naturaleza.

"Lo más difícil en cuanto a este trabajo es podar, hay que tener mucho cuidado. Hay que observar la planta, tomar distancia y mirar. No hay que embalarse de una porque puedes disminuir mucho la planta innecesariamente o cortar los brotes nuevos", relató el actor.

En relación a su futuro en la actuación, Íñigo declaró que no cree que vaya a dejar de actuar. "Voy a hacer un taller de teatro en Villarrica. Pero por ahora no tengo intenciones de volver a Santiago, así que me estoy haciendo una vida acá", mencionó.