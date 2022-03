¿Qué pasará con Christian Ocaranza en "Aquí se baila" tras la renuncia de Icha Sobarzo?

El bailarín tendrá que decidir qué hacer en relación a su participación en el programa, luego de que su compañera anunciara su renuncia tras contar que está embarazada.

La noche del martes, en un nuevo capítulo de "Aquí se Baila", la competencia de baile estuvo marcada por una tensa jornada, donde los participantes lo dieron todo sobre el escenario para continuar en competencia.

Este fue el caso de Christian Ocaranza y su bailarina Icha Sobarzo, quienes al ritmo de “Business of love” , cautivaron a todos en el programa.

Sin embargo, no fue hasta el término de su coreografía cuando se produjo un especial momento, ya que Icha anunció que está embarazada, lo que generó la emoción de todos en el estudio.

"La verdad es que la posibilidad de seguir bailando está un poquito complicada. No me di cuenta…he bailado toda la competencia embarazada y no lo sabía", dijo la bailarina.

Debido a esto, comunicó que renunciará al espacio porque "necesito cuidar mi salud y a mi hijo".

Por lo ocurrido anteriormente, muchos se preguntaron qué pasará con Ocaranza en el programa de baile; si es que decidirá continuar con otra bailarina o se retirará del programa.

Fue Francisca García-Huidobro quien le preguntó directamente a Christian si es que él también se retiraría de la competencia.

"Es complicado seguir con otra persona, la verdad si tú me preguntas, estoy cansado, pero me encanta lo que hacemos", respondió el bailarín, para luego aclarar que aún "no hay plan B".

"A mí me encantaría seguir si me lo dicen. Yo feliz de seguir, cómo vamos a terminar a último momento, pero no sé si se podrá en estas últimas semanas encontrar a una persona, a un bailarín que pudiera acompañarme", explicó.

En este sentido, Neilas Katinas le propuso bailar con Nicole Hernández, quien fue la acompañante del actor Emilio Edwards, pero Ocaranza lo descartó.

"A mí en verdad me gustaría bailar con un chico, no con una chica. Creo que llegó un momento de hacer cosas nuevas. De pronto, si se puede, yo feliz, de hecho tenemos a alguien pensado", cerró.