Rodrigo Díaz dedica emotivas palabras a su pareja: “Me conoció en mi peor versión”

El bailarín dio detalles en el programa “Más Vivi que nunca” sobre su relación y aseguró que inició cuando pasaba malos momentos.

Esta semana Rodrigo Díaz dio detalles sobre su relación amorosa y cómo se conocieron durante la entrevista en el programa “Más Vivi que nunca” de TV+.

Durante el capítulo el bailarín aseguró que su relación comenzó cuando él pasaba por un mal momento. “Y en un momento de mi vida me cuidó, me contuvo durante mucho tiempo, me esperó. Y bonito. Siempre digo: me conoció en mi peor versión . Y, aun así, decidió luchar y quedarse conmigo. Entonces tiene un doble valor”, señaló Díaz.

En la conversación que tuvo con Vivi Kreutzberger durante el programa, Díaz habló, además, de que no le gusta comentar mucho de su vida privada, ya que su pareja no es conocida. Sin embargo, no ocultó su relación.

“Uno, por eso. Y lo segundo es porque nunca he tenido que dar una entrevista para contar mi vida privada. A mí no me gusta mucho contar de mi vida privada. Pero obviamente uno es público. Y la gente también se interesa en saber de ti. Yo tampoco tengo nada que ocultar ni avergonzarme”, señaló Díaz.

El ex "Rojo" finalizó la entrevista comentando: “Siempre he sentido que mi trabajo prevalezca en todo tipo de entrevistas”. Además, agregó que “es parte de la filosofía de mi vida. Así soy yo. No soy una persona que le gusta mostrar mucha intimidad. Lo justo y necesario . Es porque la gente te tiene cariño y quiere saber”.