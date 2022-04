La romántica sorpresa que recibió Christián Ocaranza de su novio en "Aquí se baila"

El bailarín se presentó la noche del martes en el espacio de baile que se ya se encuentra en su recta final, con solo seis parejas en competencia.

Tras un nuevo capítulo, emitido la noche del martes, en la recta final de "Aquí se baila", solo quedan seis parejas en competencia, una de ellas es la de Christian Ocaranza y Francisco Chávez.

Ambos fueron los encargados de abrir los fuegos en esta etapa final, bailando al ritmo de un montaje pop pole dance de “Entry of the gods into London”, de Jack Rayner, “Pony”, de Far y “Fly Away”, de Lenny Kravitz, al estilo vedettos.

Fue tras su presentación, y siguiendo la tónica de estos últimos días de competencia, que el animador, Sergio Lagos, sorprendió a Christian con un emotivo saludo de su novio.

"Hola mi amor, ¿cómo estás? Ya te he dicho todo pero no quería perder esta oportunidad para mandarte un saludo. Sé lo mucho que amas lo que haces, sé lo talentoso que eres. Me siento muy orgulloso de ti", comenzó diciendo Bastián Ibáñez.

Y agregó: "Quiero mandarte mis mejores energías y todo mi amor en esto que queda de competencia. Ya eres un ganadory lo sabes, así que simplemente a disfrutar como te digo siempre. Te mando un beso, te amo mucho".

El bailarín se emocionó hasta las lágrimas con las palabras de su futuro esposo y dijo: "Hay muchas personas importantes en mi vida, dentro de ellos está mi familia, también mi mamá, mi papá y me he emocionado mucho con todos los mensajes que les envían (a sus compañeros), porque para nosotros de verdad irse para atrás y recordar cuando uno recién partió, recordar a los papás, que te daban ese apoyo, y verlos después de tanto que sigan con esas mismas ganas, es increíble", remarcó.

En concreto, dirigiéndose a su novio, señaló: "Quiero darte las gracias, sobre todo a ti, mi amor. Primero que todo te pido perdón por todas mis llegadas a la casa cansado, enojado".

"Tú sabes, me encierro en la pieza, me pongo a crear. Te amo mucho, gracias por este apoyo, porque sin duda el tuyo y el de todas nuestras familias han sido muy importante", concluyó.