Selena Gomez lució su "abdomen real" en divertido video de TikTok: "Están volviendo a ser tendencia"

La cantante envió un positivo mensaje sobre aceptar el cuerpo tal cual es.

TikTok continúa siendo la plataforma favorita de los adolescentes, jóvenes y también de las celebridades.

Si bien se usa -en su mayoría- para realizar 'videos virales', hay quienes ocupan este espacios para mandar mensajes reivindicativos sobre causas en las que creen.

Una de las que últimamente ocupó esta opción fue Selena Gomez, quien en medio de sus vacaciones en Italia, quiso reivindicar los "abdomen reales", señalando que "están volviendo a ser tendencia".

En el video, que ya acumula más de 9,8 millones de visitas, Selena aparece vestida con un traje de baño y un audio de TikTok superpuesto a las imágenes que dice "mete la panza" .

La fundadora de Rare Beauty, de 30 años, mueve los labios para acoplarse al audio y responder: "No voy a meter una mierda. Las panzas reales están de vuelta, ¿ok?".

La cantante, orgullosa, pasa las manos por su abdomen, mostrando una panza de lo más normal en cualquier persona, mientras luce su traje de baño, de estilo tie-dye de La'Mariette.

La actriz de "Only Murders in the Building" estuvo alejada de las redes sociales durante cuatro años, pero ahora es muy activa y las usa sobre todo para concienciar sobre temas como la imagen corporal y la salud mental.