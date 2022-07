"Faltó actitud": La dura autocrítica de Endler tras la caída de La Roja ante Paraguay

La capitana de la Selección Chilena, en diálogo con T13, abordó la derrota en el debut por la Copa América 2022 ante las guaraníes.

La capitana de la Selección Chilena, Christiane Endler, abordó la derrota ante Paraguay en el debut por la Copa América Femenina 2022.

En diálogo con T13, "Tiane" no ocultó su desazón por la caída por 3-2 ante las paraguayas, afirmando que "lo intentamos hasta el final, no nos alcanzó. Creo que no fue un buen partido para nosotras, hay que ver los errores, corregirlos, cambiar cosas, porque claramente no nos está funcionando la forma de jugar".

"Habrá que hacer algunos cambios dentro del equipo para buscar la mejor forma de ser protagonistas del partido, ir adelante y ganar. Es distinto jugar cuando tú tienes la obligación de ir a ganar que jugar contra potencias mundiales, defender y jugar al contragolpe", sostuvo.

En esa línea, enfatizó que "cometimos muchos errores, sobre todo en el primer tiempo. Entramos muy pasivas, nos ganaron todos los duelos y si quieres ganar una competencia como esta tienes que ir a todas desde el primer minuto".

" Faltó actitud , sobre todo el primer tiempo, creo que los cambios nos hicieron muy bien, nos dieron otro aire y otras ganas y eso quizás es lo que hay que mirar. Quizás ese recambio nos puede dar mucho más", profundizó Endler.

Siguiendo esa línea, Carla Guerrero también fue crítica del desempeño de La Roja, reconociendo que "nos faltó un poco de actitud, nos faltó ser un poco más inteligentes, porque a veces las árbitras no saben dónde cobrar; agarrar la pelota y seguir jugando. Creo que un poco más de viveza no nos vendría mal y creo que ahí pecamos un poco".

"Ellas llegaron las tres veces y nos convirtieron por errores nuestros. Creo que aquí ya no hay que cometer errores, aquí se venía a competir por los tres puntos, pero nos vamos con la actitud que tuvimos, eso es súper importante y sacar lo mejor de este partido para lo que se viene", añadió "la jefa".

"Hay que levantar la cabeza, dar vuelta la página rápido y seguir", complementó.