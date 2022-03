Leverkusen de Aránguiz se despide de la Europa League: Pulgar y Maripán también quedaron eliminados

Los chilenos Charles Aránguiz , Erick Pulgar y Guillermo Maripán le dijeron adiós este jueves a la Europa League 2021-2022 en los octavos de final .

El Bayer Leverkusen del “Príncipe”, que en el partido de ida perdió 3-2 ante el Atalanta en Bérgamo, volvió a caer en esta jornada, en casa, por la cuenta mínima.

El marfileño Jeremie Boga marcó en los descuentos, a los 90+1’, el único gol del compromiso para la victoria de los italianos por 4-2 en el global.

✅ Atalanta, Barcelona, Braga, and Rangers qualify for the quarter-finals! 👏#UEL pic.twitter.com/iyWvlBM4tC