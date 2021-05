Brereton y la emoción de su familia con el llamado a La Roja: "Estaban llorando cuando se enteraron"

El técnico de la Selección Chilena , el uruguayo Martín Lasarte, oficializó este lunes la nómina de La Roja para los partidos frente a Argentina y Bolivia por las Clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, en junio.

La principal novedad de la convocatoria es la presencia del delantero Ben Brereton Díaz, quien cuenta con nacionalidad chileno-inglesa, debido a que su padre es inglés y su madre es chilena.

Tras conocer el llamado, la nueva carta de gol del “Equipo de Todos”, quien tiene 22 años y juega en el Blackburn Rovers de la English Football League Championship (EFL) –la Segunda División de Inglaterra– declaró al sitio oficial de su club que “es un verdadero privilegio, especialmente para el lado de la familia de mi madre”.

Brereton, quien sólo visitó Chile una vez cuando tenía un año, señaló que “siempre ha sido un sueño para mí jugar internacionalmente, por lo que será un gran honor y lo espero con ansias”.

💬 Ben buzzing to represent La Roja 🇨🇱 #Rovers 🔵 ⚪️

Acerca de cómo se concretó su llamado, el atacante contó que sabía “desde hace bastante tiempo que ellos me estaban mirando, pero mantuve la cabeza gacha y quería hacerlo bien para el Blackburn Rovers. Entonces, recientemente, se han puesto en contacto conmigo y con mi familia para informarnos, y hemos tomado la decisión de que queremos hacerlo y dar lo mejor de mí”.

“Es un verdadero honor, Chile es un gran equipo del que formar parte y mi mamá y mi abuelo, y toda la familia, están muy orgullosos”, agregó.

“Es realmente especial para ellos. Todos estaban llorando cuando se enteraron. Es realmente emocionante y están muy orgullosos de mí y no puedo esperar para jugar”, recalcó.

Finalmente, sobre lo que espera de su primer llamado a La Roja, el delantero comentó que “será una gran experiencia para mí, una cultura diferente, un estilo diferente, una forma diferente de jugar, jugar contra diferentes equipos y contra mejores jugadores, pero estoy ansioso por hacerlo y espero poder llevar esa experiencia a la próxima temporada con Rovers”, cerró.

A través de Twitter la Selección Chilena también le dio la bienvenida al jugador.

