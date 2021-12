"¿Nada español?": Hincha chileno recibe camiseta de Ben y pone a prueba vocabulario del goleador

Ben Brereton sigue en racha. El delantero de la Selección Chilena anotó el miércoles en la victoria del Blackburn Rovers por 2-1 sobre Barnsley, por la 25ª fecha de la Championship, y llegó a 20 goles en el certamen.

Tras el partido, “Big Ben” sorprendió a Manuel Muñoz, un hincha chileno quien junto a su hijo presenciaron el partido de los blanquiazules.

El atacante le obsequió su camiseta, pero además sostuvieron un particular diálogo. “¿Nada español? ¿Aun no?”, le preguntó el fanático a un Ben que sólo le habló en inglés.

