"El león se quedó en la jaula": Prensa italiana apunta contra Alexis e ironiza con sus palabras

El delantero chileno se comparó con un león cuando le dio al Inter el título de la Supercopa. Sin embargo, tras el empate frente a Atalanta volvieron las críticas.

Atrás quedó el título de la Supercopa de Italia que el Inter de Milán conquistó, hace menos de una semana, gracias al delantero chileno Alexis Sánchez .

El elenco nerazzurro igualó sin goles el domingo en su visita al Atalanta , por la 22ª fecha de la Serie A, y las críticas al atacante volvieron a asomar, dejando atrás todos los elogios que acaparó tras su gol en la victoria sobre la Juventus .

Incluso, algunos medios se colgaron de sus palabras, cuando el pasado miércoles dijo en la transmisión oficial : “Yo nunca estuve mal, sólo que no me dejaban jugar. Soy un león en jaula, si me dejan jugar soy un monstruo”.

“Esta vez, el león se quedó en la jaula”, escribió Passioneinter , que junto con calificar al chileno con un 5.5, destacó: “se retrasa mucho al centro del campo para ayudar al equipo, pero queda muy lejos del arco. Juan Musso le paró un remate y en la segunda mitad sube el tono, pero sin trascender”.

inter.it Lee También > Una maravilla: el suculento premio que plantel del Inter recibió gracias a Alexis por la Supercopa

Por su parte, FC Inter News expuso en su sitio: “De la euforia del miércoles pasado a un bochorno. Buena parte de los balones que jugó los pierde o los maneja de forma trivial. Tener siempre a un rival encima no le favorece, el león fue enjaulado por sus oponentes”.

Algo mejor lo valoró Calciomercato , con nota 6, escribiendo además que “se encontró solo frente a Musso y prefirió la potencia a la precisión. Sufrió del físico de sus rivales, aunque luchó por encontrar destellos interesantes”.

Recordar que Alexis fue titular el domingo, pero fue reemplazado a los 67 minutos de juego por el argentino Joaquín Correa. Arturo Vidal , en tanto, fue suplente e ingresó a los 66’ por el turco Hakan Calhanoglu.