El último lamento de Marcelo Díaz: "Ya no me quisieron en la U"

El volante formado en el elenco estudiantil se refirió a su fallido regreso tras terminar contrato con Racing.

En medio de la concentración de La Roja, Mauricio Isla y Claudio Bravo iniciaron su nueva ronda de lives en Instagram y tuvieron un entrevistado de lujo.

El primero en aparecer en estas conversaciones fue Marcelo Díaz, quien habló de todo, desde una posible vuelta a La Roja, como también sobre su frustrado retorno al Club Universidad de Chile .

Ante esto último "care pato" sostuvo: "No, no. Ya no me quisieron en la U... qué se le va a hacer", mostrándose resignado a seguir esperando para ver si es que alguna vez se dará su vuelta al CDA, considerando que en la temporada recién pasada estaba todo dado, puesto que finalizó contrato con Racing y la oferta desde la "U" nunca llegó.

El campeón de América terminó fichando por Libertad de Paraguay.

Ante eso, Isla replicó dándole ánimo: "Nunca se sabe papi, las vueltas de la vida". Además el "Huaso" expresó sus ganas por terminar su carrera en la escuadra azul, y de igual forma, enfrentar a Claudio Bravo -reconocido colocolino- en un Superclásico.

Chile vs. Brasil: día, hora y dónde ver a La Roja por las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022

“Quiero jugar en la U contra el Capi: yo en Universidad de Chile y el Capi en Colo Colo”, replicó el hombre de Flamengo.

Por otra parte Díaz aún mantiene abierta la puerta para la Selección Chilena, ya que ante los "te extrañamos en la Selección", que le expresaron Isla y Bravo, el formado en la "U" se sinceró indicando: “Ya vamos a volver. Puede haber un llamado inesperado y tengo que estar preparado”.