José Antonio Kast y denuncia contra Sebastián Sichel: "Esto afecta a la política en general"

El candidato presidencial del Partido Republicano estuvo en T13 Noche y conversó, además, sobre la acusación de Gabriel Boric por paraísos fiscales, entre otros temas.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast , conversó este martes con Álvaro Paci en T13 Noche, instancia en la que apuntó a la investigación sobre aportes irregulares a la campaña de diputado de Sebastián Sichel en 2009 , a la acusación de Gabriel Boric por paraísos fiscales y a la Convención Constitucional, entre otras cosas.

Acerca de lo primero, sostuvo que “yo creo que esto afecta a la política en general, porque es un tema que se dio en algún momento, que se buscó regular y abordar con cambios legislativos importantes. El tema es cómo uno aborda situaciones del pasado en el presente y en este caso, yo no he podido ver el detalle de lo que ha sido esta investigación de Chilevisión, sé que se emitió un comunicado por el candidato Sebastián Sichel, por lo que he podido ver el comunicado yo creo que va a tener que explicarse mejor, en persona”.

“Yo tampoco soy de aquellos que buscan endosarle la responsabilidad a otros, porque lo que alcanzo a ver del comunicado es que él dice esto es un problema de la Democracia Cristiana . Eso lo más probable es que va a traer más repercusiones”, agregó Kast, recalcando que “va a ser importante escuchar al candidato Sebastián Sichel en persona”.

Ante la pregunta sobre si esto lo beneficia a él, la carta del Partido Republicano expresó que “yo nunca he tenido la lógica de ver si algo que le hace daño al otro me beneficia a mí”.

“En esta elección yo partí también muy abajo y sólo planteaba que queríamos debate. Hoy día hay más debates, algunos no quieren debatir, pero siempre mostrando lo que nosotros queremos plantearle a la sociedad, a los electores, más allá de lo que le puede perjudicar al otro, salvo que lo que plantee otro le haga daño a la política chilena”, añadió.

Asimismo, Kast aseguró que no piensa en la segunda vuelta. “Yo en ese sentido siempre he sido muy calmo de espíritu y creo que nosotros tenemos que seguir trabajando igual y con más fuerza luego del respaldo que se ha manifestado en distintas encuestas”, afirmó.

Sin embargo, reconoció sobre los votos de Sichel que “más allá de las dificultades que pueda tener su candidatura, yo siempre he señalado que si él pasa a la segunda vuelta va a requerir el apoyo de las personas que votaron por mí en la primera, y si yo paso a la segunda vuelta también voy a requerir el apoyo de las personas que confiaron en él, porque si no, claramente no tenemos opción de ganar y yo creo que tenemos una real opción de ganar en la segunda vuelta y de generan una renovación en lo que es la política de gobierno en Chile”.

“No tengo sociedades en el extranjero”

El lunes, en el debate presidencial televisivo, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, emplazó a Kast por su inversión en paraísos fiscales.

Al respecto, el abanderado del Partido Republicano aseguró en T13 Noche que “no tengo sociedades en el extranjero, no tengo inversiones en el extranjero y todos mis bienes están declarados”.

“En el año 2006 yo fui parte de la constitución de una sociedad, fruto de que mi familia buscó una vía para invertir en Estados Unidos y esta sociedad la creó un hermano mío, por mandato mío, pero yo nunca he estado en Panamá, no conozco Panamá, no conozco a este señor que él (Boric) cita como notario y no tengo hace muchos años ningún vínculo comercial ni societario con mi familia”, continuó.

“Que se dedique a trabajar en lo que les corresponde”

La Convención Constitucional podría establecer un cambio en la figura presidencial, o acortar el mandato, como lo planteó su vicepresidente, Jaime Bassa.

Sobre cómo enfrentaría esta situación en caso de resultar electo presidente, Kast expresó que “yo le pediría a la Convención que se dedique a trabajar en lo que les corresponde, porque han hecho noticia por distintos hechos; por un constituyente que mintió, por aumento de las asignaciones, por los cargos de las mesas directivas, entonces si siguen en ese camino lo más probable es que no les va a alcanzar el tiempo para redactar un texto constitucional”.

“Si el texto constitucional es bueno, que es lo que todos los chilenos esperamos, no hay problema en que uno pudiera apoyarlo, pero si es un mal texto constitucional, si pasa a llevar por esta mayoría circunstancial que tienen hoy día a la mayoría nacional, lo más probable es que la ciudadanía lo va a rechazar en el plebiscito de salida y esa situación que él (Bassa) plantea no se va a dar”, cerró.