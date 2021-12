Kast y posible encuentro con Bachelet: "Me gustaría que se abriera a otras posturas políticas"

"En su alta investidura sería bueno que vea todas las posiciones que se están debatiendo hoy en día en el país", comentó en relación al encuentro que sostuvo la ex presidenta con Gabriel Boric el domingo pasado.

Fuentes cercanas a T13 confirmaron un encuentro entre Gabriel Boric y la ex presidenta Michelle Bachelet la noche del domingo pasado, instancia en la que conversaron sobre la contingencia política nacional.

El candidato de Apruebo Dignidad se refirió a esta reunión en el último debate presidencial de cara a la segunda vuelta, donde contó que "nos juntamos a conversar. Tuvimos una muy buena conversación, tal como me junté con el Presidente Ricardo Lagos. Porque creo que mi deber es escuchar a quienes tienen experiencia en esto, aprender, tanto de sus aciertos como de sus errores"

Los aspirantes al sillón de La Moneda comentaron sus primeras impresiones del debate a la prensa, instancia donde José Antonio Kast fue consultado sobre su opinión de esta reunión.

Kast fue cuestionado por los dichos de su vocera de comando, Macarena Santelices, quien aseguró que Bachelet debería reunirse con ambos aspirantes, porque o si no sería intervencionismo. " Yo no hablaría de intervencionismo , ya que, en primer lugar, he valorado que ella pueda volver a Chile a votar y reunirse con su familia. Ella decidió tener una reunión privada con Gabriel Boric, es entendible, son de una línea política similar", dijo.

Sobre un posible encuentro con Michelle Bachelet, Kast aseguró que ni él ni su comando han tomado cartas en el asunto."Pero yo jamás diría que ella tiene que recibir a los dos candidatos. Cada uno tiene sus opciones, claramente ella tiene una inclinación más hacia la izquierda", aseveró.

No obstante, el republicano afirmó que " sí me gustaría que ella se abriera a ver otras posturas en el tema político, porque lo que enfrenta Chile es una elección entre dos modelos. Creo que ella, con la altura que tiene en su cargo, sería bueno que le de una vuelta. En su alta investidura sería bueno que vea todas las posiciones que se están debatiendo hoy en día en el país".

Revisa la declaración completa de José Antonio Kast a continuación: