Carabineros por menor de 14 años detenido por homicidio: "La familia es la primera línea de control"

Los uniformados también se refirieron al video viral de dos menores de edad utilizando cuchillos en Santiago. Su madre, que permanece en situación irregular en el país, fue denunciada al Tribunal de Familia.

El jefe de Zona Metropolitana, general inspector Carlos González, realizó un balance semanal sobre el trabajo de Carabineros donde se refirió a los últimos delitos donde se vieron involucrados menores de edad.

Uno de los casos sobre el cual fue consultado el uniformado fue la detención de un menor de 14 años de edad, quien fue detenido tras ser acusado de asesinar a un joven de 26 en la comuna de La Florida, región Metropolitana.

"No cabe la menor duda que la participación de menores, niños, niñas y adolescentes en delitos es tremendamente grave y preocupante porque, en definitiva, los menores no miden consecuencias, los menores no miden el riesgo", señaló el uniformado.

González agregó que "Carabineros de Chile hace un control o una mitigación desde el punto de vista de contener el delito, de tratar de que el delito no siga avanzando, pero también la familia es la primera línea de control".

"Da cuenta que algo está pasando con el control de la primera línea que es la familia. Nosotros tratamos de hacer la otra parte, pero la familia es la primera línea de control", recalcó el uniformado.

Con respecto al video de los menores de edad portando cuchillos en el centro de Santiago, González afirmó que durante la tarde de este lunes lograron ubicar "a una mujer de nacionalidad colombiana quien es madre de los dos menores que salen en estos videos, videos bastante inéditos donde están portando armas blancas estos menores. Esta persona fue detenida, denunciada por vulneración de sus derechos".

"Fue denunciada al Tribunal de Familia, por lo tanto el Tribunal de Familia verá qué es lo que pasa con ella también con respecto a su situación migratoria que en este minuto es irregular", aseveró.