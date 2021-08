Hombre atacado con un machete en mall chino de Recoleta: "Me voló la mano de un corte limpio"

El hombre relató los instantes vividos al interior del local de Recoleta durante este domingo.

Este lunes se conoció el caso de un hombre al que le cercenaron su mano al interior de un mall chino en Recoleta, Región Metropolitana.

Los hechos se registraron este domingo, cuando la víctima visitó una tienda en Recoleta y, al momento de abandonar el lugar, sonó la alarma. Según la versión entregada por la Policía de Investigaciones (PDI), el propietario de la tienda le pidió al cliente que se dejara revisar.

Sin embargo, éste se negó y ahí vino la trifulca.

En esa línea, en diálogo con T13, la víctima del ataque afirmó tomó un hacha. "Mi intención era intimidarlo para que me dejara salir", señaló.

"En el momento que él empieza se me abalanza con un machete, yo le sujeto la mano, forcejeamos, él se gira y se me suelta la mano con el machete y en la vuelta que se da, me da el machetazo. Y yo pongo la mano por protegerme la cara y me voló la mano de una, de un corte limpio . Yo perdí la mano", indicó.

Dicho testimonio fue conocido horas antes de que, durante las primeras horas de este martes, se revelaran imágenes de las cámaras de seguridad del recinto, donde se aprecian los instantes en que se desata la pelea que terminó con el brutal ataque.

Cabe mencionar que Xianjun Wang, el atacante de nacionalidad china, quedó en prisión preventiva, medida cautelar que deberá cumplir por los 70 días que dure la investigación.