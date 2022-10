Primera cédula de identidad no binaria: ¿Qué significa y qué personas se identifican así?

Tras un fallo judicial, este viernes el Registro Civil entregó la primera cédula de identidad no binaria en nuestro país.

Shane Cienfuegos, de 29 años , recibió este viernes la primera cédula de identidad no binaria del país por parte del Registro Civil , luego de un fallo emanado desde la Corte de Apelaciones.

Cienfuegos afirmó que “hoy existe reconocimiento con este primer caso en una persona adulta, pero eso es parte de un proceso más largo. Por ejemplo, qué va a pasar con postulaciones a subsidios. Hoy mi carnet sale una equis y los derechos sociales, las políticas públicas y las políticas sociales son para hombres y mujeres”.

“Ningún sistema informático me va a reconocer, entonces, quedo desproviste de todo el sistema de cuidado que el Estado de Chile ha generado. Creo que hacerlo vía judicial no es la forma, debería haber una forma administrativa para que todes pudiésemos poder acceder de forma plena y sin tener que esperar casi nueve años”, agregó.

¿Qué es ser una persona no binaria ?

En los últimos años, Demi Lovato , Sam Smith, Ruby Rose, Miley Cyrus y Ezra Miller también se han identificado como “no binario”. Pero, ¿qué significa exactamente?

Las personas no binarias pueden sentirse como hombre o mujer a la vez, ninguno de los dos o identificarse con un género durante un periodo y con otro durante otro.

Según explica LGBT Foundation , originaria de Reino Unido, si te sientes identificado con el mismo género que te asignaron al nacer se conoce como una persona cisgénero (o cis), pero cuando una persona siente que el sexo asignado al nacer no corresponde con su identidad, en ese caso puede identificarse como trans o no binario.

Desde la fundación señalan que "no binario" se utiliza "para describir a las personas que sienten que su género no se puede definir dentro de los márgenes del género binario". Es decir, hombre y mujer.

"Entienden su género de una manera que va más allá de simplemente identificarse como hombre o mujer", afirman.

Las personas no binarias sienten que su género es fluido, que puede cambiar y fluctuar o tal vez no se identifican permanentemente con un género en particular. Varían de persona a persona y pueden cambiar con el tiempo, pero generalmente incluyen un sentido de combinación y/o alternancia de género.

Una mirada similar es la que expone la revista Men’s Health , que sostiene que “en pocas palabras, alguien que no es binario o que no se ajusta al género no se siente necesariamente conforme con una identidad de género masculina o femenina, o se relaciona con elementos de ambas, o con ninguna. Por ello, una persona no binaria puede preferir que se dirijan a ella utilizando los pronombres personales ‘ellos’ y ‘ellas’, en lugar de ‘él’ y ‘él’ o ‘ella’ y ‘ella’”.