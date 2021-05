Demi Lovato se identifica con el género no binario: "Cambiaré mis pronombres"

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, Demi Lovato expresó que sentía mucho orgullo de haber tomado la decisión de nombrarse persona no binaria.

La cantante Demi Lovato, sorprendió en las últimas horas a sus seguidores en redes sociales, ya que a través de un video dio a conocer que no se identifica con el género femenino sino con el género no binario.

En el clip, que forma parte de su nuevo podcast, "4D with Demi Lovato", la artista expresó que sentía mucho orgullo de haber llegado a este cambio después de "mucho trabajo de sanación y autorreflexión".

"Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binaria y que oficialmente cambiaré mis pronombres a ellos/ellas en el futuro", dijo Lovato.

"Todavía estoy aprendiendo y conociéndome y no pretendo ser una experta o una portavoz. Compartir esto con ustedes ahora abre otro nivel de vulnerabilidad para mí. Lo estoy haciendo por aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos. Por favor sigan viviendo en sus verdades", agregó.

En marzo pasado, la intérprete de "Sorry not sorry" volvió a sorprender a sus fans declarándose pansexual durante un episodio del podcast The Joe Rogan Experience. “Escuché a alguien llamar a la comunidad LGBTQIA+ la mafia del alfabeto. Soy parte de la mafia del alfabeto y estoy orgullosa”, confesó contundentemente.

Entre los famosos que el úlltimo tiempo han anunciado que son de género no binario, están: Miley Cyrus, Ezra Miller, Ruby Rose, Sam Smith, Janelle Monáe, Cara Delevingne y Elliot Page.

¿Qué es el género no binario?

El género no binario es un concepto utilizado para describir a una persona cuya identidad de género no es ni hombre ni mujer, por lo mismo es fundamental entender la diferencia entre género y sexo.

El género se refiere a las actitudes, sentimientos y comportamientos que una cultura asocia al sexo biológico de una persona, según indica la Asociación Estadounidense de Psicología. En otras palabras, el género es una construcción social y una identidad social, recoge CNN en Español.

Por otro lado, el sexo describe el sexo biológico que se le asignó a una persona al nacer. Se basa en las características biológicas de la masculinidad o la feminidad según lo indican los cromosomas, las gónadas, las hormonas y los genitales.