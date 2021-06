Muere Jovino Novoa, el "general" UDI que se convirtió en el primer condenado por platas políticas

El ex senador, que falleció durante la madrugada de este martes a los 76 años, fue muy cercano a Jaime Guzmán y tuvo una larga carrera política. Además, se convirtió en el primer parlamentario chileno en ser condenado por delitos tributarios en el marco del caso Penta.

La mañana de este martes se confirmó el fallecimiento a los 76 años de Jovino Novoa, fundador y ex presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI) , debido a complicaciones de salud que arrastraba desde hace un largo tiempo derivadas de un enfisema pulmonar crónico.

El ex senador fue muy cercano a Jaime Guzmán y tuvo una larga carrera política, la cual inició de manera más pública en 1979, cuando fue designado como secretario general de Gobierno durante la presidencia de Augusto Pinochet, tarea que desempeñó hasta mayo de 1982.

Durante su permanencia en el cargo, el país vivió importantes acontecimientos como la preparación del plebiscito del 11 de septiembre de 1980; el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez; y la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva.

Durante esos mismos años, comenzó a involucrarse más en la vida política fundando las bases de lo que serían los partidos Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN). Además, participó en la campaña del SI para el plebiscito de 1988.

Ese último año, estuvo dentro del grupo de fundadores de la Unión Demócrata Independiente y ocupó la vicepresidencia, hasta 1991. Al año siguiente, asumió la presidencia de la colectividad, hasta 1998.

Por otra parte, fue senador entre 1998 y 2014, siendo presidente de la Cámara Alta durante 2009 y 2010. En mayo de 2008, fue electo presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), organización internacional de centroderecha.

Asimismo, en 2014 asumió la presidencia del Directorio de la Fundación Jaime Guzmán.

Caso Penta

Los últimos años de vida pública de Jovino Novoa estuvieron marcados por ser uno de los investigados y condenados por los casos de financiamiento irregular de la política, en el denominado caso Penta, en 2015.

Esto lo llevó a ser condenado a tres años de pena remitida en calidad de autor de delitos tributarios y una multa de poco más de 7 millones 600 mil pesos, correspondientes al 50% del perjuicio fiscal causado, y el pago de cinco Unidades Tributarias Anuales (cerca de $ 2,7 millones).

De esta manera, Novoa se convirtió en el primer político chileno en ser condenado por financiamiento irregular en campañas. Si bien no fue a la cárcel, quedó imposibilitado para ejercer cargos públicos.

En su momento, el ex parlamentario se defendió de las acusaciones y aseguró que nunca hubo faltas a la probidad. "Yo creo que no han habido faltas a la probidad, yo asumí la responsabilidad jurídica, pero moral y políticamente no tengo reproches que hacer", comentó.

Caso Spiniak

El fallecido ex senador también estuvo involucrado en otra investigación que fue bastante mediática y que tuvo relación con el empresario Claudio Spiniak, quien fue detenido en 2003 debido a su participación en redes de pederastia.

En ese año, Gemita Bueno, supuesta testigo clave, afirmó que había sido secuestrada por varios meses en una casa del empresario y que en ese lugar había sufrido vejámenes sexuales por parte de Jovino Novoa.

Sin embargo, fue la misma testigo la que finalmente reconoció que todo había sido mentira.

El denominado caso Spiniak alcanzó gran repercusión por la supuesta implicación del mencionado ex senador y otros dos parlamentarios, quienes finalmente fueron exculpados.