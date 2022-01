Pamela Jiles: "Si Mario Marcel deja de meterse en el bolsillo de la gente me podría caer fantástico"

La diputada se refirió al rechazo del futuro ministro de Hacienda a realizar nuevos retiros de las AFP en el Gobierno de Gabriel Boric. "Si defendiera los intereses de la gente que pide a gritos y exige que le devuelvan su plata, podría caerme bien", aseguró en el programa Tu Día.

Hace una semana, el Presidente electo, Gabriel Boric, anunció que durante su mandato no se realizará ningún tipo de retiros de los fondos de las AFP, eliminando la opción del quinto retiro o los retiros del 10%.

"No voy a favorecer retiros y espero que el parlamento (siga la misma línea), pese a que he escuchado algunas voces que hablan de más retiros. No es la solución. No es una buena política ", explicó en Tolerencia Cero.

En conversación con radio Cooperativa, el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, compartió la misma opinión del futuro mandatario.

"Los retiros de los fondos no están en el programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Nuestra prioridad no es liquidar los ahorros, sino que la reforma de pensiones", afirmó a la emisora radial.

Agencia Uno Lee También > Cadem: Un 59% está de acuerdo con el gabinete de Boric e Izkia Siches es la ministra más influyente

Pamela Jiles manifestó su molestia ante esta medida en sus redes sociales, donde aseguró que "el quitno retiro depende de la presión de la ciudanía, no de lo que opina un ministro o Presidente actual o futuro".

El #QuintoRetiro depende de la presión de la ciudadanía, no de lo que opina un ministr@ o presidente actual o futuro. Logramos ya 3 retiros contra toda la clase política. Exige tu plata de todas las formas posibles y etiqueta a las autoridades q se oponen. pic.twitter.com/HLWIt1QuUM — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) January 24, 2022

La diputada conversó sobre este tema en el programa Tu Día, de Canal 13, donde aseguró que "si Mario Marcel se transforma...sufre una transformación cromosómica y se convierte en un anti neoliberal, que no está disponible para el lucro de las AFP, ni para defender los intereses de la banca y sí para defender los intereses de esa gente que pide a gritos y exige que le devuelvan su plata”, podría cambiar la percepción que tiene de él.

Finalmente, la diputada manifestó que "si Mario Marcel, el presidente electo, están disponibles para cumplir con las exigencias de la gente y sueltan la plata, y dejan de meterse en el bolsillo de la gente ...a mí me podría caer fantástico Mario Marcel".

Revisa también este video: