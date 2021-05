Benjamín Vicuña desmiente rumores: "No tengo COVID. Me tomo mi trabajo muy en serio"

La periodista argentina Paula Galloni, aseguró que el actor chileno tenía síntomas hace cuatro días y que había trabajado pese a ello.

Benjamín Vicuña salió a aclarar una información que dice que habría ido a trabajar con síntomas de coronavirus y que ha sido ampliamente difundida en Argentina.

"La salud es un tema demasiado sensible como para jugar y especular. No tengo COVID", comenzó diciendo a través de un mensaje que publicó en sus historias de Instagram.

El actor chileno se encuentra en Buenos Aires grabando la nueva película "El primero de nosotros", en plena pandemia y con fuertes restricciones.

Es en ese contexto que la periodista argentina Paula Galloni, reveló: "El intérprete explicó que los tenía hacía 4 días y no entendía por qué no lo dejaban entrar".

Pero horas más tarde, fue el propio Vicuña quien salió a aclarar esta información y aseguró no estar contagiado de COVID-19.

"Estoy bien, tengo mis dos vacunas puestas en Chile, no tengo síntomas, me hisopo cada 72 horas hace ya más de 8 meses debido a mis compromisos laborales y me tomo mi trabajo y los protocolos muy en serio", declaró Vicuña.

Y agregó: "Es irresponsable informar a la rápida, sobre todo entendiendo el duro momento que estamos pasando. Sin duda la salud es lo primero y por lo mismo estamos todos cuidándonos. Sin embargo, este tipo de noticias afectan a una industria y una sociedad golpeadas".