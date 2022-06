Dino Gordillo contó entre lágrimas el cruel mensaje que recibió tras la reciente muerte de su hijo

El humorista perdió a su hijo a fines de febrero. Se enteró de la lamentable noticia momentos antes de salir al escenario en Vicuña, región de Coquimbo.

Han sido meses díficiles para Dino Gordillo y su familia. Y es que tras la muerte de su hijo, el humorista ha tenido que tomar fuerzas para continuar con su vida y retomar sus proyectos.

El pasado 21 de febrero, Aldo Guzmán, de 42 años, falleció en Concepción, y Gordillo se enteró de la lamentable noticia momentos antes de salir al escenario en Vicuña, región de Coquimbo.

Ahora, el artista se ha referido a este tema en conversación con "Las indomables", programa de Youtube que es conducido por Patricia Maldonado y Catalina Pulido.

En la instancia, Dino desclasificó que varias personas en las redes sociales cuestionaron que se subiera al escenario a realizar su rutina tras enterarse de la muerte de su hijo.

"Cuando falleció mi hijo, yo estaba en Vicuña, Valle del Elqui. Actuaba a las siete de la tarde, y eran las 17:30 y me cuentan. Me fui a la mierda", dijo y luego agregó que estaba con su hija y lloraron juntos en el camarín.

Tras decidir salir al escena en honor a su hijo, "porque él sería feliz" con eso, contó que se fue al hotel y al otro día "tempranito salí de allá y me vine a Santiago, porque mi hijo falleció en Concepción. Me vine con la Camilita (su hija), yo venía manejando y ella de repente me dice: 'Papá, ¿por qué hay gente tan mala?'".

Mientras relataba el hecho el humorista se quebró y entre lágrimas comentó que le dijo a su hija: "Yo dije: 'Put… ¿por qué me está diciendo eso?'… ¿Puedo decir una grosería? Un hijo de put…, de la grandísima put… puso: 'Claro, el hueón prefirió la plata a ver el cuerpo de su hijo que había fallecido. Le interesa el dinero'. Yo dije 'hijo de la gran put… ¿cómo me puede decir eso?'".

Finalmente, Maldonado empatizó con él, señalando que muchas veces la vida del artista es difícil, pero que en la mayoría de las circunstancias, "el show debía continuar".