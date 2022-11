"Es otra persona": Actor de "Merlina" revela que lo confunden con intérprete de "Ghost"

El puertorriqueño Luis Guzmán, quien encarna a Homero Addams en la serie de Netflix, confesó que es reconocido por una película en la que no actúa.

Una de las producciones que gana gran popularidad en estos días es "Merlina", nueva serie de Netflix que cuenta con la participación de Luis Guzmán, actor puertorriqueño que interpreta al padre de la familia de "Los Locos Addams", Homero Addams.

Es en este contexto que una reveladora historia contó el actor de la producción de la plataforma de streaming: Suelen confundirlo con el difunto Rick Avilés, quien encarnó el rol de ladrón Willie López en la película "Ghost: La Sombra del Amor", en los años noventa.

Fue en conversación con el especializado medio Entertainment Weekly, donde Guzmán contó que es reconocido por una película donde no actúa.

“Hasta el día de hoy, podría estar caminando por un aeropuerto, un centro comercial, y alguien diría: ‘¿Por qué mataste a Patrick Swayze? ¿Cómo fue trabajar con Whoopi (Goldberg)?. Si ganara un centavo desde que comenzó la confusión, probablemente sería dueño de este estudio, una isla y un par de aviones privados. Lo juro”, comenzó señalando el intérprete de "Merlina".

Agencia Uno - Juan Luis Guerra Lee También > Juan Luis Guerra denuncia robo de "equipos extremadamente necesarios" para su concierto en Chile

En este contexto, Guzmán relató una anécdota en Detroit, donde una señora fanática de "Ghost" lo confundió con quien mata a Sam Wheat en la película protagonizada por Demi Moore.

“Estaba en Detroit una vez, cambiando de avión, y una señora de unos 90 años se me acercó y dijo: ‘Oh, Dios mío. Te amaba en Ghost’. Me sentí tan mal y le expliqué: ‘No, no. Fue otra persona. Ella dice: ‘Entonces, ¿en qué podría haberte visto?’ Y respondí: ‘¿Alguna vez viste El conde de Montecristo?’ Y ella sigue, ‘Me encanta esa película. ¡Fue una gran película!’ Y yo dije: ‘Bueno, yo era Jacopo’. Y luego dice: ‘¡No, no estabas en eso!"”, explicó.

Concluyó: “A partir de ese momento dije: ‘Siempre seré el chico de Ghost"”.

Cabe recordar que, la producción de la plataforma de streaming, "Merlina", fue dirigida en cuatro de sus ocho capítulos por Tim Burton, destacado cineasta que también es uno de los productores ejecutivos de la serie.