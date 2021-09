Fiestas Patrias: sigue estos 6 simples pasos para preparar el mejor anticucho este 18

En T13.cl conversamos con Mr. Wagyu para conocer la mejor forma de preparar una de las opciones preferidas por los chilenos en estas fechas.

Sólo faltan dos semanas para las Fiestas Patrias ; días de celebraciones en familia, de baile, de juegos y de mucha comida.

Las empanadas, los asados, la chicha y el terremoto son las preparaciones estrella en esta fecha. Pero si hablamos de asado, los anticuchos son los preferidos por varios.

En T13.cl conversamos con Mr. Wagyu , como es conocido Nicolás Soldan en Instagram y YouTube , donde comparte algunas de sus mejores preparaciones y sus aventuras culinarias.

A continuación, te dejamos con su receta y recomendaciones para preparar un buen anticucho y quedar como rey este 18.

¿QUÉ CARNE ELEGIR PARA EL ANTICUCHO?

“Para los anticuchos normalmente como se busca que la cocción del vacuno no sea tan cocido, más bien a punto o ¾, el asiento anda muy bien porque es muy blando y la posta negra. También hemos usado de repente sobrecostilla, que tiene un poquito más de grasa infiltrada, pero eso hay que limpiarlo un poco más. Pero más a la segura, asiento y posta negra”, es la primera recomendación que nos hace Mr. Wagyu.

Vacuno: asiento o posta negra (o sobrecostilla).

asiento o posta negra (o sobrecostilla). Cerdo: pulpa de cerdo.

pulpa de cerdo. Pollo: pechuga.

pechuga. Longaniza: la que queramos ponerle.

Además, debemos considerar cebollas y morrones.

¿Por qué vienesa en el anticucho no? “A mí la vienesa no me gusta en el anticucho porque su tiempo de cocción es mucho menor que en las carnes y la longaniza, entonces terminan quemándose un poco por fuera”, advierte el experto.

JUNTAMOS LOS INGREDIENTES Y… ¡A PREPARAR!

1. Lo primero es tener los fierritos. Pueden ser metálicos o brochetas de madera. Si optamos por estas últimas, “es recomendable dejarlas remojar por lo menos una hora antes de la cocción”, advierte Mr. Wagyu, pues de esta manera la madera absorbe agua y las brochetas no se queman en la parrilla. Una vez que estén remojadas se arman los anticuchos.

2. Debemos cortar todas las carnes en dados de 2x2 o 3x3 (cm) .

3. Picamos los morrones (jugando con los colores; verde, rojo, etc.), la cebolla y champiñones si alguien desea. “Lo más clásico sería, morrón verde, morrón rojo y cebolla”, explica Mr. Wagyu.

4. El aliño: “El vacuno a mí no me gusta aliñarlo. El cerdo le hago un aliño bien criollo, igual que al pollo. Le pongo un poquito de ají en pasta o merquén, orégano, un chorrito de aceite de oliva, sal, ajo granulado, al cerdo le pongo un poquito de vinagre también”, es la receta del especialista.

5. El armado debe ser intercalado. En las cabezas idealmente colocamos las longanizas, de ahí va una verdura –morrón o cebolla, lo que queramos– luego el primer corte de carne, que sería cerdo o vacuno, otra verdura, cerdo, otra verdura, pollo y así. Idealmente cinco o seis trozos por cada fierrito: dos por tipo más dos longanizas y entremedio las longanizas.

“Los puntos de cocción del ave y del cerdo son un poco más bajos que el vacuno entonces qué va a pasar, el vacuno va a salir a un ¾ y el pollo y el cerdo te van a salir bien cocidos y jugosos”, afirma Mr. Wagyu.

6. Una vez en la parrilla, recién ahí le colocamos la sal a nuestros anticuchos, no en el adobo. Sobre los tiempos de cocción, pueden ser 20 minutos aprox., moviéndolos constantemente hasta que se cuezan correctamente. La idea de usar trozos de carne de 2x2 o 3x3 (cm) es precisamente para no tener tanto tiempo de cocción.

¿Y CON QUÉ LO ACOMPAÑAMOS?

Mr. Wagyu considera que un anticucho se disfruta más con un buen terremoto o una rica cerveza. Pero si de salsas hablamos, “yo prefiero un buen pebre, más criollo, más nuestro”.

Su receta para el pebre es la siguiente:

1. Pelar y picar en cubos pequeños un tomate grande, maduro . Se deja aparte.

. Se deja aparte. 2. Picar fino una cebolla . Se recomienda amortiguarla, colocando la cebolla picada en un bowl con dos o tres cucharadas soperas de sal y agregar agua hirviendo. Después de cinco minutos se pasa al colador y se lava bajo un chorro de agua fría.

. Se recomienda amortiguarla, colocando la cebolla picada en un bowl con dos o tres cucharadas soperas de sal y agregar agua hirviendo. Después de cinco minutos se pasa al colador y se lava bajo un chorro de agua fría. 3. Picar ají verde . Dos o tres dependiendo qué tan picante lo desee cada uno.

. Dos o tres dependiendo qué tan picante lo desee cada uno. 4. Picar un atado de cilantro .

. 5. En una fuente colocamos el tomate, la cebolla y el ají y le agregamos merquén, un poco de ají en pasta, para que tenga un picantito de fondo rico (el merquén le da un ahumado también), sal, pimienta, aceite –de maravilla o el que cada uno prefiera– y jugo de limón. Después añadimos el cilantro y mezclamos todo.

Ojalá preparar el pebre unas dos o tres horas antes para que repose y se pasen y se mezclen todos los sabores y quede inmejorable.

Y SI VIVO EN DEPARTAMENTO Y NO PUEDO USAR PARRILLA A CARBÓN O LEÑA

Vivir en edificio no tiene las mismas libertades que una casa. Es por esto que te recomendamos revisar la normativa de tu comunidad si es que vives en departamento, para conocer qué tipo de parrilla está permitido usar.

Claro que existen alternativas si es que no puedes utilizar parrilla a carbón. “Las parrillas a gas también funcionan súper bien, no hay ningún problema. La prendes, calientas bien tu parrilla, colocas tus anticuchos y vas sirviéndote”, expone Mr. Wagyu.

Las planchas eléctricas, sin embargo, no son recomendadas por el especialista parrillero para preparar nuestros anticuchos.