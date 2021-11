"Maya y los Tres": el comentado chilenismo de la serie animada que triunfa en Netflix

Ante el revuelo que generó el modismo, la actriz de doblaje chilena Bárbara Bustamante se refirió a la famosa frase en sus redes sociales.

Netflix entrega toda la semana la lista de las 10 series más vistas en Chile en su plataforma de transmisión.

Dentro del top 3, se ha mantenido firme la serie animada "Maya y los Tres", que en las últimas semanas ha conquistado a los usuarios con su particular historia. Incluso, le ha dado una fuerte pelea a "El Juego del Calamar".

Fue el pasado 22 de octubre que se estrenó la miniserie en la plataforma de streaming, escrita y dirigida por el mexicano Jorge Gutiérrez (El Libro de la Vida). La historia se sitúa en la Mesoamérica precolonial y gira en torno a una princesa guerrera adolescente, Maya, quien busca cumplir una profecía ancestral que le permitiría salvar a la humanidad de la ira de unos dioses vengativos del inframundo.

Si bien la trama es bastante entretenida, fue un particular detalle que hizo referencia un modismo chileno el que causó gracia y fue comentario obligado en las redes sociales.

Exactamente a partir del minuto 9:10 del último capítulo, el número 9 de la versión doblada en español latino, aparece un chilenismo dicho por el personaje llamado 'Chimi'.

"Cállense, par de weones" , dice la caricatura en un acento muy chileno, sin embargo, al ponerle los subtítulos en español, este queda con la frase: "Cierren los hocicos".

Ante el revuelo que generó el modismo, la actriz de doblaje chilena Bárbara Bustamante se refirió a la famosa frase en sus redes sociales, donde agradeció el cariño de los usuarios.

"Gracias a todos quienes han visto esta grandiosa serie y la posicionaron en el N°1 en Netlfix. Gracias a quienes la recibieron con el corazón y se enamoraron de sus personajes e historia. Feliz de haber dejado un trocito de Chile en la serie animada más hermosa que he visto (Música, animación, historia y actuaciones), fue un gran trabajo de doblaje Mixto (Neutro + Acentos de Latinoamérica), gracias a su gran director Mexicano de doblaje", señaló.

"Lloré, me emocioné, reí y sobre todo amé cada segundo de esta serie, y de la experiencia que viví. Me he reído mucho viendo los virales y sus comentarios, pero entre nos… si había que dejar un chilenismo… todos saben que era ese. ¡Gracias por tanto cariño y buena onda! Y al que no… 'yo me lo piteo'", cerró.