"Sentí que ya no podía usar bikini": Myriam Hernández contó que bajó 15 kilos con dieta de Petaccia

La cantante nacional aseveró que todo lo logró haciendo mucho ejercicio y la dieta de Giancarlo Petaccia. "Me ayudó muchísimo".

La noche del domingo en un nuevo capítulo de “De tú a tú”, Martín Cárcamo conversó con la reconocida cantante nacional Myriam Hernández, quien mostró por primera vez su casa en televisión.

A través de íntimos diálogos la artista fue revelando parte de su vida, donde también participó de la conversación su marido, el empresario y productor musical Jorge Saint-Jean.

En este episodio además se pudo conocer la espontaneidad de la cantante, a la que le gusta mucho el orden, los ejercicios que hace en casa para mantener un buen estado físico , la dieta con la que logró perder 15 kilos y sus rutinas de belleza.

Sobre el tema de su pérdida de peso, la cantante chilena ahondó un poco más y reveló cómo bajó de peso gracias al "Código Petaccia", el emprendimiento de Giancarlo Petaccia, quien actualmente vive en Estados Unidos.

"En un momento me sentí que ya no podía usar bikini, pero bajé como 15 kilos de peso", reveló. La cantante aseveró que todo lo logró haciendo mucho ejercicio y la dieta de Giancarlo Petaccia. "Me ayudó muchísimo", recalcó.

Según comentó, a las 19:00 horas deja de comer y al mediodía siguiente es su primera comida. Se trata de una leche de coco con una cucharada de cúrcuma, aunque reconoce que a veces se come un pedazo de pizza o una hamburguesa.

¿Qué es el código Petaccia" y cómo funciona?

Giancarlo Petaccia actualmente se dedica a su emprendimiento llamado ‘Código Petaccia’, el que se basa en un plan de alimentación personalizado dependiendo de los objetivos de cada persona.

El procedimiento se realiza a la medida de cada cliente, basado en sus requerimientos nutricionales y objetivos. Petaccia asegura que se trata de la creación de nuevos hábitos "que se mantienen en el tiempo y te enseñan a comer".

Canal 13