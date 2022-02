El sacerdote jesuita aclaró en Tele13 Radio que la carta enviada junto a otros tres constituyentes no tiene relación con el manifiesto "Amarillos por Chile" y que fue "una coincidencia".

El sacerdote jesuita y fundador de Techo Chile, Felipe Berríos, se refirió a la Carta Abierta que, junto al profesor de Filosofía Gastón Soublette; la astrónoma María Teresa Ruíz y la ensayista Adriana Valdés enviaron a la Convención Constitucional.

En la misiva, buscan hacer un llamado a privilegiar la calidad de los acuerdos , por sobre la celeridad que impondría el calendario.

En este sentido, y en conversación con Tele13 Radio, Berríos afirmó que el tema los tiene preocupados y que "el ideal sería que el plebiscito de salida no sea algo que divida a los chilenos".

Felipe Berríos: "El ideal sería que el plebiscito no sea algo que divida a los chilenos"

"No sea algo que uno se pueda ganar por un grupo de votos y otro grupo se sienta perdedor. En eso va enfocada la carta, a implorarle a la Convención que siga haciendo esfuerzos, que el plebiscito de salida no sea un choque de dos visiones", declaró el sacerdote jesuita.

Consultado por las razones que tuvieron para "implorar" en esta carta, Felipe Berríos indicó que "en estas cosas, nunca está de más hacer un esfuerzo mayor. Yo creo que ha faltado más comunicación (...) entonces hacer un esfuerzo mayor para contrastar eso, y hacer algo que unifique es algo que imploramos".

Por otra parte y en relación a la posibilidad de lo que se ha llamado un plan B, que se rechace la constitución y a la propuesta de Pablo Longueira de que se haga rápidamente otra Convención, el constituyente Berríos dijo que lo encuentra "peligroso".

"Esas cosas no deben hacerse, es una manera disimulada de estarle haciendo propaganda al rechazo. Lo que se le ha pedido a la Convención es hacer una Nueva Constitución y en eso nos estamos jugando todo, para que resulte".

Esta carta es el segundo llamado público que hacen personalidades públicas a la Convención, tras el manifiesto titulado "Amarillos por Chile", que fue escrito por Cristián Warnken.

En este contexto, Felipe Berríos aclaró que la misiva no tiene relación con la del grupo de académicos y de personalidades ligadas a la ex Concertación. "Fue una coincidencia, estas cartas no se hacen de un día para otro, se van trabajando y esto hizo que fueran cercanas. El tono es completamente distinto", cerró.