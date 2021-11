"No sé": El momento en que Kast afirmó desconocer el cálculo del PIB tendencial para Chile

Luego de afirmar que dicho cálculo "dependía de a qué economista se le pregunte", se le clarificó que el cálculo es uno solo y que es menos de la mitad de lo que él creía que crecería el país.

En medio del debate televisivo Anatel, organizado a pocos días de las elecciones del próximo 21 de noviembre, uno de los principales temas de discusión tuvo relación con el manejo de la economía.

En esta materia, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, tuvo un momento confuso en cuanto al manejo de cifras sobre crecimiento del país.

El moderador Juan Manuel Astorga le preguntó directamente: "¿Sabe cuál es el cálculo de largo plazo del PIB tendencial para Chile?".

"A ver... depende de qué economista quiera mencionar...", replicó Kast. A continuación, el moderador señaló que "no, no. El cálculo es uno solo y todos coinciden".

"Sí, todos dicen que la deuda y el tema del PIB es del... la deuda del 40% del PIB y en esto nos vamos a establecer...", dijo.

En ese momento, fue interrumpido en seco: "Pero el PIB tendencial de largo plazo en Chile, ¿sabe cuánto es?".

" No, no lo sé ", sinceró el ex diputado UDI. A lo que posteriormente, se le clarificó que "es un 2%".

En ese momento, se le volvió a preguntar: "Usted quiere crecer 5% o 7%. ¿Cómo lo consigue? Considerando que todas las proyecciones que hay para el próximo año y el siguiente no nos ubican ni por cerca, ni en la mitad del piso que usted quiere".

En esa línea, Kast señaló que "primero, los $5 mil millones que dice el BID que están. En segundo lugar, un plan de obras de infraestructura importante; reducir todo lo que es la ineficiencia del Estado y pasar a la modernización; ver todo lo que es I+D, que la tecnología aquí sí nos tiene que ayudar".

