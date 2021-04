Inmunidad de rebaño: qué es y por qué la posibilidad de alcanzarla en junio se ve más lejana

Los dichos del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien aseguró que el gobierno se "equivocó" al ponerle fecha a este indicador, han generado debate.

¿Se mantiene junio como la fecha en que el gobierno estima que Chile logrará la inmunidad de rebaño?

Cuatro veces se le consultó este lunes al ministro de Salud, Enrique Paris, respecto de este tema, en medio del debate a raíz de las declaraciones de su antecesor, Jaime Mañalich, en Tolerancia Cero, donde afirmó que el Presidente Piñera se "equivocó" al decir que este indicador se alcanzaría en junio. Y si bien advirtió que la inmunidad colectiva podría no lograrse nunca, durante la mañana del lunes precisó en ADN que su estimación es que no se conseguiría antes de septiembre, o durante la primavera, pero con la posibilidad de que ocurran brotes.

Cada vez que se le preguntó a Paris por los dichos de Mañalich, el ministro repitió su llamado a evitar polémicas, a mantener la "esperanza" y trabajar en dos ámbitos: avanzar con la campaña de vacunación y mantener "estrictamente" las medidas de autocuidado, entre ellas el lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico y el uso correcto de mascarillas.

Pero, ¿qué es la inmunidad de rebaño, cómo se alcanza y por qué tomaría más tiempo que lo proyectado por el gobierno? Vamos por parte.

Como inmunidad de colectiva o de rebaño se entiende el momento en que un porcentaje relevante de la población se encuentra vacunada o ha desarrollado anticuerpos, lo que permite evitar la propagación de una determinada enfermedad. En el caso del coronavirus, el consenso internacional ha sido fijar esta meta en al menos un 70% de la población.

A la postura de Mañalich se han sumado otros especialistas, como la ex subsecretaria de Salud y asesora de la OMS, Jeanette Vega, quien expresó.

“La comunicación tiene que ser clara: no vamos a tener inmunidad de rebaño este año, vamos a tener una disminución de la mortalidad y de los casos graves y una disminución, probablemente, en algunas semanas más del número de casos, pero el virus va a seguir circulando", afirmó.

En tanto, para el médico internista y máster en Salud Pública, Juan Carlos Said, "si por inmunidad de rebaño entendemos que la pandemia se acaba en junio, eso parece poco probable".

"Lo más probable es que en junio veamos una mejoría muy sustantiva producto de la inmunización con la vacuna Sinovac. Sin embargo, hay bastantes elementos de incertidumbre", agrega en conversación con T13.cl.

Entre ellos, sostiene el experto, se encuentra la dificultad de vacunar a sectores reticentes a recibir su dosis (incluso los negacionistas), inmigrantes en situación irregular o personas en situación de calle.

A esto, dice, se suma la incertidumbre por las nuevas variantes del virus, donde "hasta ahora no pareciera haber cepas resistentes a Sinovac, pero sí han aparecido variantes resistentes a vacunas en otros países, como la resistencia de la variante sudafricana a la vacuna de Astrazeneca, lo cual evidentemente es un riesgo difícil de predecir".

A la opinión de los expertos se suman los datos, que muestran una disminución en el ritmo del proceso de vacunación. De hecho, el 18 de marzo en T13 publicamos una nota que recogía datos de la plataforma "Time to herd" que, a partir de datos abiertos, estimaba que la inmunidad de rebaño se alcanzaría luego de 64 días (o sea, el 21 de mayo si contábamos desde el 18 de marzo).

Hoy, 12 de abril, la misma plataforma estima que este indicador se logrará recién en 81 días, es decir, en el mes de julio. Aunque este cálculo coincide con las proyecciones del Ejecutivo, habrá que esperar para confirmar si esto se concreta o no.

¿Y los "resultados alentadores" a mediados de abril?

Pero además de la inmunidad de rebaño para junio el ministro de Salud, Enrique Paris había hablado en varias oportunidades de que a mediados de abril se podrían ver los primeros "resultados alentadores" del proceso de vacunación. Un escenario que contrasta con los números conocidos hasta ahora de la pandemia, que muestran un importante alza en los contagios y una capacidad hospitalaria al límite.

Para la infectóloga de la Universidad de Chile, Claudia Cortés, la frase del ministro Paris resulta "desafortunada".

"No tenemos la posibilidad hoy en día de tener esa respuesta, los números van en alza y es posible que sigan en alza durante un buen tiempo, la vacuna solo es efectiva después de que se completa el proceso de vacunación, que son dos dosis, y hay que dejar pasar dos semanas al menos para que la respuesta inmunológica se active", explica.

La experta agrega que, hasta ahora, los mayores avances se podrían ver en adultos mayores y personal de la salud, donde sus tasas efectivamente podrían disminuir.

"Pero lo que estamos viendo es mucho mayor número de pacientes jóvenes hospitalizados, que aún no se vacunan, por lo que me parece bastante poco preciso y no hay datos suficientes para decir que el 15 de abril las cosas van a mejorar", explica a T13.cl.

Para Juan Carlos Said, "hay algunos resultados alentadores, como es el descenso en los contagios de mayores de 70 años y mayores de 60".

Sin embargo, coincide con Cortés en que "desgraciadamente como nos encontramos con cepas más contagiosas, que están afectando predominantemente a jóvenes que no están vacunados hemos visto que el número total de casos no ha descendido".