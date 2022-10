Vocera de la Corte Suprema: "Las personas van a la cárcel y no se rehabilitan, sino que salen peor"

Por T13 COMPARTIR



lunes 24, octubre 2022 14:26 Hrs

La vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, respondió a los emplazamientos por las imputados por delitos y no quedan presos. Recalcó que en muchos casos esta situación no es solicitada por el Ministerio Público y además aseguró que "no es la solución que todos vayan presos".