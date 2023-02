Contraatacó: La ácida respuesta de Alex Gárgolas tras repudio por burlarse de incendios en Chile

"La próxima voy a los medios de comunicación de Chile, así tenga que llegar al Presidente (Boric)", contraatacó el productor puertorriqueño.

El productor puertorriqueño Alex Gárgolas nuevamente es protagonista de una insólita polémica en las redes sociales, esta vez, por burlarse de la compleja situación que vive Chile por los incendios que afectan la zona centro-sur del país.

A través de un live, el músico se lanzó contra los músicos nacionales y se refirió irónicamente a las víctimas de los incendios. "Chile se quedó en el patio, no suenan. En Chile no salen de ahí y nosotros para el mundo. No los hemos visto en ningún premio por ahí, poh", expresó.

Y agregó: "Resentido, cómo está la gente resentida y sufriendo ahí, que se le está quemando el fuego, poh".

Su comentario generó la indignación de los internautas chilenos, y también de varios artistas urbanos nacionales, que no dudaron en responderle y de forma no muy educada.

Es así que Pablo Chill-E y Pailita usaron sus respectivas cuentas de Instagram para contestarle al famoso productor. En el caso del primero, precisó que pese a que nunca le desea el mal a nadie, espera que "ojalá Diosito lo castigue".

"Esta huea ya no tiene nada que ver con la música, con que la gente te tire la pelá', con que te humillen por las redes sociales, no tiene nada que ver...ya burlarse de la gente y de los incendios, esa huea ya es maldad", expresó el intérprete de "Vibras" en contra del puertorrriqueño.

En tanto, Pailita señaló: "Ojalá nunca pises Chile, y si es que nosotros llegamos a estar allá y nos topamos en algún lado te vamos a sacar la conch....".

Instagram @christell_oficial Lee También > Christell Rodríguez desclasificó inéditas fotos de su boda: explicó significado de extraño ritual

La ácida respuesta de Gárgolas

En un nuevo live, el productor arremetió contra los chilenos y la música urbana, sin embargo se retractó de su comentario por los incendios y se puso a disposición para ayudar en lo que sea necesario.

"Mi corazón está con las personas que están sufriendo en estos momentos con Chile, ahí tienen mi ayuda, hablé con dos artistas para ayudar allá, no estén revolcando las cosas enfermizas, no busquen contexto para poner a un país en contra de uno porque no lo van a lograr, yo ya estoy hecho, yo ya no estoy en la música (...) preocúpense de sus problemas y dejen de estar criticando a los talentos de los países y ustedes creerse que son mejores que todos", señaló.

Y concluyó: "No voy a emitir más palabras. La próxima voy a los medios de comunicación de Chile, así tenga que llegar al Presidente (Boric) para decirle la clase de personas que son ustedes con los países de América Latina".