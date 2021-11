"Lugares mágicos": Gala Caldirola compartió fotos de su romántico viaje con Iván Cabrera y su hija

La pareja, que se conoció en el programa de cocina "Discípulo del chef", pasó un fin de semana en Pucón junto a otros amigos.

Hace solo algunas semanas la modelo Gala Caldirola y el bailarín Iván Cabrera confirmaron su relación amorosa tras publicar unas románticas fotografías en redes sociales.

Si bien habían sido bien herméticos sobre los detalles de cómo nació el amor, no fue hasta el pasado fin de semana que la española entregó más detalles relación que tiene con Cabrera.

En diálogo con Las Últimas Noticias la ex chica reality ahondó en cómo se fue consolidando la relación entre ambos cuando eran parte del programa "El Discípulo del Chef" de CHV.

"Lo empecé a ver de otra forma de a poco. En un inicio no me fijé en él. Obviamente lo ves lindo y con musculitos, pero no lo conoces y no te llama la atención como cuando profundizas", detalló.

Y así ha sido, ya que con el paso de los días la pareja se ha mostrado más cariñosa en redes sociales. De hecho, Gala compartió este fin de semana unas fotos donde se le vio disfrutando del sur de Chile junto a su hija Luz Elif -fruto de la relación con Mauricio Isla- y el bailarín.

En su más reciente publicación, Caldirola adjuntó una galería de fotos posando en compañía de su pequeña hija a los pies de la Cascada El Claro, en la región de La Araucanía. "Lugares mágicos en Chile", escribió junto al post.

Además, en las "stories" de Instagram, la exchica reality publicó varios registros de la escapada a Pucón que disfrutó junto a su actual pareja.